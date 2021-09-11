Ученые: Риск смерти от коронавируса в 11 раз выше у людей без прививки

Вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции у невакцинированных в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.

Вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции у невакцинированных в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют материалы исследований, опубликованные американскими федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Кроме того, согласно результатам исследования, частота госпитализаций у непривитых людей в 10 раз выше, чем у вакцинированных граждан.

Исследователи уточнили, что высокие показатели госпитализации и смертности наблюдаются у пожилых людей с COVID-19 независимо от вакцинации.