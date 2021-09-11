О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые: Риск смерти от коронавируса в 11 раз выше у людей без прививки

Ученые: Риск смерти от коронавируса в 11 раз выше у людей без прививки Вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции у невакцинированных в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.
Здоровье
11 сентября 2021 г. 07:49
Ученые: Риск смерти от коронавируса в 11 раз выше у людей без прививки

Вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции у невакцинированных в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют материалы исследований, опубликованные американскими федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Кроме того, согласно результатам исследования, частота госпитализаций у непривитых людей в 10 раз выше, чем у вакцинированных граждан.

Исследователи уточнили, что высокие показатели госпитализации и смертности наблюдаются у пожилых людей с COVID-19 независимо от вакцинации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
9 сентября 2021 г. 18:01
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
9 сентября 2021 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi