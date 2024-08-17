Ученые развеяли популярный миф о диетах

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что сокращение калорийности рациона не приводит к истощению физических сил у мышей.

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что сокращение калорийности рациона не приводит к истощению физической силы.

Как сообщает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

Для проведения эксперимента ученые использовали обычных лабораторных мышей и их сородичей, генетически модифицированных для получения большего удовольствия от бега в колесе. В течение первых трех недель ученые наблюдали за группой мышей, чтобы установить для каждого животного базовый уровень беговой активности и потребления калорий. После этого грызунов "посадили" на диету, предполагающую ограничение энергетической ценности рациона на 20%.

Исследователи обнаружили, что мыши оказались устойчивыми к изменениям в рационе — их уровень физической активности остался таким же. Дальнейшие эксперименты показали, что грызуны не отказывались от использования бегового колеса даже тогда, когда их дневную норму калорий урезали на 40%. Пребывание в рамках столь сильного дефицита калорий побудило модифицированных животных сократить ежедневно пробегаемую дистанцию на 11%, однако скорость бега у них, так же как и у обычных мышей, оставалась высокой.

По мнению ученых, такие результаты говорят о том, что, вопреки распространенному убеждению, соблюдение диеты не истощает физические силы. Исследователи пока не могут четко обозначить, какие механизмы лежат в основе такого эффекта. Вероятнее всего, он обусловлен повышением эффективности метаболизма или снижением расхода калорий на другие виды деятельности.

Ученые добавили, что их открытие может быть полезным для людей. Они надеются, что результаты их работы могут мотивировать лиц, стремящихся похудеть, не отказываться от тренировок.