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Ученые разработали радиоактивный гель для уничтожения раковых опухолей

Ученые разработали радиоактивный гель для уничтожения раковых опухолей Американские и индийские ученые представили радиоактивный гель на белковой основе для уничтожения труднодоступных опухолей.
Здоровье
23 октября 2022 г. 06:21
Ученые разработали радиоактивный гель для уничтожения раковых опухолей

Американские и индийские ученые представили радиоактивный гель на белковой основе для уничтожения труднодоступных опухолей.

Как передает Report, результаты исследования приведены в журнале Nature Biomedical Engineering.

Существующие методы радиотерапии на базе гамма-излучения или с применением ускоренных частиц (протоны, нейтроны и другие) эффективно поражают раковые опухоли, однако вместе с тем негативно воздействуют на здоровые клетки. Новая разработка позволит влиять на новообразования точечно, не затрагивая соседние ткани.

Гель состоит из белка-эластина, а также йода-131. Нестабильные ядра соединения при распаде выделяют бета-излучение, которое проникает не так глубоко, как гамма-лучи. Кроме того, эластин остается жидким при комнатной температуре, но приобретает гелеобразную текстуру при нагреве после введения в организм.

В ходе опытов на мышах с имплантированными клетками рака поджелудочной железы разработка полностью уничтожила опухоли у 80 процентов испытуемых.

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Версия на азербайджанском языке Xərçəng xəstəliyi şişlərinin məhvi üçün radioaktiv gel hazırlanıb

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