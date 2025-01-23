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Ученые разработали передовой метод лечения остеоартрита

Ученые разработали передовой метод лечения остеоартрита Американские ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне разработали перспективную методику лечения остеоартрита с применением терапевтических тромбов, активированных матричной РНК (мРНК).
Здоровье
23 января 2025 г. 06:46
Ученые разработали передовой метод лечения остеоартрита

Американские ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне разработали перспективную методику лечения остеоартрита с применением терапевтических тромбов, активированных матричной РНК (мРНК).

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BAM).

Остеоартрит — наиболее распространенная форма артрита. Он возникает при разрушении хрящей в коленях и бедрах, вызывая боль и скованность движений.

Новый метод основан на использовании микрочастиц с минеральным покрытием для доставки мРНК. Эти элементы кодируют выработку белка, поддерживающего формирование хряща.

Команда взяла жидкий костный мозг и образцы периферической крови пациента и смешала их с микрочастицами, сформировав сгусток крови. Затем активированный мРНК тромб доставили к месту повреждения.

Метод показал эффективность в испытаниях на кроликах. Ученые намерены проверить стратегию на более крупных животных, а затем приступить к клиническим тестам на людях.

Исследователи считают, что тот же подход можно использовать для лечения крупных повреждений скелетных мышц и костей.

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