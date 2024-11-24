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Ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии

Ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии Группа британский ученых из Бирмингемского университета и Университета Глазго разработала прототип жидкокристаллической линзы, призванных обезопасить людей со светочувствительной эпилепсией.
Здоровье
24 ноября 2024 г. 05:19
Ученые разработали очки для защиты от приступов эпилепсии

Группа британский ученых из Бирмингемского университета и Университета Глазго разработала прототип жидкокристаллической линзы, призванных обезопасить людей со светочувствительной эпилепсией.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Линзы контролируются незначительными изменениями температуры. При активации могут блокировать почти весь свет в диапазоне длин волн 660–720 нм, который, как известно, поражает наибольшее количество пациентов со светочувствительной эпилепсией.

"Прототип показывает, как дискретная схема, установленная в оправе очков, может питать эти линзы и использоваться в ситуациях, когда определенная длина волны света может спровоцировать приступ, например, при просмотре телевизора или за видеоигрой. Схема нагревает линзы до комфортной для пользователя температуры, которая также отсекает более 98% света с длиной волны, способной вызвать приступы", - уточнил соавтор изобретения, профессор Зубайр Ахмед из Бирмингемского университета.

Авторы отметили, что текущий версия устройства сохраняла функциональность в помещениях с температурой до 26°C. Для более жарких условий потребуются дополнительные доработки технологии. Также команда работает над ускорением переключений режимов линз.

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