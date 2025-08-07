Ученые разработали метод раннего обнаружения рака пищевода без биопсии

Ученые разработали новую эндоскопическую капсулу, которая сочетает два метода визуализации — оптическую когерентную томографию (ОКТ) и оптоакустическую микроскопию (ОАИ). В пилотном исследовании она позволила точно обнаруживать предраковые и раковые изменения в тканях пищевода без использования контрастных меток.

Как передает Report , результаты опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Новое устройство — миниатюрная капсула диаметром 12,5 миллиметра — сканирует пищевод с разрешением до нескольких микрометров в 360 градусов. Капсулу можно проглотить, а затем извлечь, получая при этом подробную трехмерную карту тканей.

ОКТ позволяет увидеть структуру слизистой оболочки, а оптоакустика — сосудистую сеть на глубине до 1,5 миллиметра, основываясь на поглощении света гемоглобином. Комбинация этих методов оказалась значительно эффективнее любого из них по отдельности: благодаря ей исследователи смогли различить здоровые участки, метаплазию, дисплазию и ранние стадии рака в 91 проценте случаев.

Ключевая особенность системы — возможность отличать похожие по внешнему виду, но биологически разные типы тканей. Например, при помощи ОАИ удалось выявить характерный сосудистый рисунок опухолей — извитые сосуды, окружающие лишенные кровоснабжения зоны. Это позволяет отличить рак даже от сложных для диагностики форм метаплазии.

По мнению авторов, технология может заменить инвазивную биопсию и стать новым стандартом скрининга пациентов с пищеводом Барретта — состоянием, при котором повышается риск развития аденокарциномы пищевода. Однако для повсеместного внедрения нужны дальнейшие клинические испытания, в том числе с использованием капсулы без наркоза.