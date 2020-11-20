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Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19

Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19 Исследователи из Сент-Эндрюсского университета назвали особенность, из-за которой новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса - SARS-CoV и MERS-CoV.
Здоровье
20 ноября 2020 г. 21:39
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета назвали особенность, из-за которой новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса - SARS-CoV и MERS-CoV.

Как передает Report, согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее, так как пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. Иными словами, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.

Данная особенность, по словам ученых, позволяет SARS-CoV-2 распространяться быстрее. Активность SARC-CoV и MERS-CoV, в свою очередь, приходится на более поздние сроки заболевания - около недели и десяти дней соответственно.

Ученые подчеркнули, что своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного коронавирусом, все еще являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.

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