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Ученые рассказали об опасности апноэ

Ученые рассказали об опасности апноэ Апноэ во сне оказывает серьезное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Здоровье
29 января 2021 г. 06:11
Ученые рассказали об опасности апноэ

Апноэ во сне оказывает серьезное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express со ссылкой на данные австралийского Института исследования сердца.

Состояние, называемое "тихим убийцей", повышает уровень адреналина, что, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления, увеличивает риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.

Люди с апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени также имеют более высокий риск развития сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.

Апноэ – остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких.

Отдельно выделяют апноэ во сне - разновидность апноэ, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20-30 секунд, хотя в тяжелых случаях может достигать 2-3 минут и занимать до 60 процентов от общего времени ночного сна. При регулярных апноэ (обычно не менее 10-15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне с нарушением структуры сна и дневной сонливостью, ухудшением памяти и интеллекта, жалобами на снижение работоспособности и постоянную усталость. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы.

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Версия на азербайджанском языке Yuxuda qəfil ölüm

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