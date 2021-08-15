Ученые рассказали о влиянии медитации на работу мозга

Регулярные занятия медитацией помогают ускорить работу мозга и улучшить внимание.

Регулярные занятия медитацией помогают ускорить работу мозга и улучшить внимание.

Как передает Report, об этом говорится в статье ученых из Бингемтонского университета (США), опубликованной в издании Scientific Reports .

Отмечается, что исследование проводилось среди студентов в возрасте до 20 лет, которые практиковали медитацию в течение двух месяцев. В результате ученые обнаружили, что данная практика позволила учащимся добиться более быстрого переключения между двумя общими состояниями мозга - сосредоточение на внешнем мире, а также на задачах, требующих повышенного внимания.

В работе подчеркивается, что в начале и в конце эксперимента участникам проводили МРТ-сканирование головного мозга, по результатам которого специалисты пришли к выводу, что студенты, которые уделяют время медитации, становятся более сконцентрированными на важных вещах, а также лучше усваивают учебный материал.

В будущем специалисты из Бингемтонского университета хотят провести аналогичные исследования с участием пожилых людей.

"Я хочу провести исследования с участием группы здоровых пожилых людей, а затем с группой людей с легкими когнитивными нарушениями или болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Я хочу посмотреть, могут ли изменения в мозге после медитации улучшить когнитивные способности", - заявил один из авторов исследования Вэйн Дай.