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Ученые рассказали о риске появления устойчивого штамма коронавируса

Ученые рассказали о риске появления устойчивого штамма коронавируса Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из 10 млн человек, которые вакцинируются.
Здоровье
31 июля 2021 г. 03:57
Ученые рассказали о риске появления устойчивого штамма коронавируса

Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из 10 млн человек, которые вакцинируются.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Так, наибольшая вероятность появления вакцинорезистентного штамма наступает, когда вакцинировано около 60 процентов населения, а наименьшая - при 100 процентов. По мнению авторов, во избежании особо опасных вариантов коронавируса, необходимо ускорить темпы вакцинации, а также продолжать соблюдать все меры безопасности, включая ношение масок до конца пандемии.

Исследователи из Швейцарии, Австрии и Испании под руководством Федора Кондрашова из Медицинской школы Женевского университета построили модель эволюции в течение трех лет вируса SARS-CoV-2. Модель учитывала уровень вакцинации, частоту мутаций и изменение скорости передачи в зависимости от внешних вмешательств, таких как введение ограничений и социальное дистанцирование.

Авторы исследования утверждают, что достижение уровня 60 процентов вакцинированного населения является самым опасным моментом, когда нельзя ослаблять ограничения.

"Если мы ослабим использование масок и социальное дистанцирование, когда большинство людей в популяции вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма сильно увеличится", - сказано в пресс-релизе.

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