Ученые рассказали о появлении новых штаммов COVID-19 после "омикрона"

Ученые предупредили, что стремительное распространение «омикрон»-штамма гарантирует, что он не станет последней версией коронавируса, которые будут беспокоить мир, говорится в статье, опубликованной в Associated Press.

Ученые предупредили, что стремительное распространение "омикрон"-штамма гарантирует, что он не станет последней версией коронавируса, которые будут беспокоить мир.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в Associated Press .

Специалисты отмечают, что каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать и "омикрон" уже продемонстрировал свое преимущество в быстром распространении. По словам эпидемиолога инфекционных заболеваний из Бостонского университета Леонардо Мартинеса, чем быстрее распространяется "омикрон", тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству вариантов коронавируса. По мнению экспертов, вирус с большей вероятностью, чем "дельта"-штамм, будет повторно заражать людей, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и вызывать "прорывные инфекции" у вакцинированных людей, одновременно атакуя и непривитых.

Вирус будет эволюционировать, указывают специалисты. В частности, он может возвращаться к человеку после заражения животных, уязвимых к инфекции, или заражать людей "двойными инфекциями", гибридами.

Утверждается также, что "омикрон", по-видимому, вызывает менее тяжелое течение болезни, чем "дельта", и его "поведение" дает надежду на то, что в конечном итоге вирус станет более мягким, как обычная простуда, и точно станет "менее смертоносным".

Однако, чтобы "обуздать" появление новых вариантов коронавируса, ученые подчеркивают необходимость следования мерам общественной безопасности, таким как ношение масок и вакцинация.

"Вакцины по-прежнему обеспечивают защиту, а бустерные прививки значительно снижают количество серьезных заболеваний, госпитализаций и смертей", - сообщается в статье.