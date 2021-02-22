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Ученые рассказали о пользе очков во время пандемии коронавируса

Ученые рассказали о пользе очков во время пандемии коронавируса Индийские ученые пришли к выводу, что люди, которые носят очки, оказались более защищенными во время пандемии коронавируса, чем те, кто не делает этого
Здоровье
22 февраля 2021 г. 06:49
Ученые рассказали о пользе очков во время пандемии коронавируса

Индийские ученые пришли к выводу, что люди, которые носят очки, оказались более защищенными во время пандемии коронавируса, чем те, кто не делает этого.

Как передает Report, об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Исследователи провели опрос среди 304 пациентов с COVID-19 и выяснили, что 19% из них носят очки большую часть времени. Ученые установили, что носящие такие аксессуары по восемь часов в день реже заражаются коронавирусной инфекцией, поскольку они реже трогают лицо и глаза.

Они также доказали, что очки могут быть неким защитным фактором, препятствующим инфицированию COVID-19 через слизистую оболочку.

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