Ученые рассказали о неожиданном способе продлить жизнь

Ученые из Йельского и Гарвардского университетов заявили, что пение способно продлить жизнь.

Ученые из Йельского и Гарвардского университетов заявили, что пение способно продлить жизнь.

Как передает Report со ссылкой на издание Express , специалисты пояснили, что указанное занятие способствует снижению артериального давления и улучшению здоровья мозга. Также пение уменьшает риск возникновения деменции и борется с проявлениями депрессии.

Согласно исследованиям, певцы и музыканты демонстрируют более высокий уровень интеллекта, чем остальные люди. Это объясняется тем, что пение позволяет задействовать различные области мозга, насыщая его кислородом, и помогает сделать мышление более ясным.

Кроме того, во время пения в организме вырабатываются эндорфины, которые влияют на общий эмоциональный фон и заставляют человека ощущать радость.

Ученые также подчеркнули, что вокальные способности поющего неважны: в ухе находится рецептор, называемый саккулюсом, который реагирует на создаваемые во время пения частоты. Этот отклик вызывает чувство удовлетворения независимо от звучания мелодии.