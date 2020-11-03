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Ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце

Ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь.
Здоровье
3 ноября 2020 г. 07:22
Ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце

У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, даже спустя полгода медики фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у "бессимптомников".

Одними из первых о вероятных осложнениях на сердце после COVID-19 заговорили китайские специалисты. В марте они обследовали 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом и примерно у 20 процентов обнаружили серьезные повреждения сердечной мышцы. Кроме того, они привели данные, что в реанимационном отделении одной из уханьских больниц аритмию диагностировали у 44 процентов пациентов.

Медики предположили: нарушения в работе сердца — результат цитокинового шторма, потенциально опасной реакции организма, разрушающей ткани в очаге воспаления. В частности, так возникали миокардит и аритмия.

Уже в июле стало ясно, что повреждения могут быть долговременными. По данным специалистов из Германии и Италии, даже через два с половиной месяца после выздоровления у 78 процентов пациентов есть аномалии в работе сердца. У 60 процентов — признаки миокардиального воспаления. При этом степень ущерба не зависит от того, насколько тяжело болел человек. Серьезные осложнения встречались даже у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.

Оказалось, вирус не просто вызывает воспаление в сердечной мышце, но и инфицирует ее клетки. В исследовании немецких ученых следы SARS-CoV-2 выявлены в тканях сердца более чем 60 процентов умерших от COVID-19. А у шестнадцати человек зафиксировали клинически значимые уровни вирусной нагрузки в сердечной мышце на момент смерти.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun ürəyə necə təsir etdiyi açıqlandı

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