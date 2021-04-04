Ученые рассчитали идеальную диету для долголетия

Ученые определили лучший режим питания для увеличения продолжительности жизни

Ученые определили лучший режим питания для увеличения продолжительности жизни.

Как передает Report, об этом пишет портал Science and Technology Daily.

Китайские специалисты проанализировали данные 26 разных медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Как оказалось, ежедневное потребление около пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. Участники, которые ели по пять порций фруктов и овощей в день, имели наибольшую продолжительность жизни, на 13 процентов меньший риск смерти от различных причин, а риск их смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12 процентов, от рака — на десять процентов, от респираторных заболеваний — на 35 процентов.

Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма. Так, употребление крахмалистых овощей, например гороха, кукурузы, картофеля, не было связано со снижением риска смерти от различных причин или определенных хронических заболеваний. Наиболее полезными оказались зеленые листовые овощи, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.