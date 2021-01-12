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Ученые раскрыли происхождение СOVID-19

Ученые раскрыли происхождение СOVID-19 Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека
Здоровье
12 января 2021 г. 11:13
Ученые раскрыли происхождение СOVID-19
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Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.

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Версия на английском языке Scientists reveal origin of COVID-19

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