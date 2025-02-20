Ученые раскрыли причину загадочных ранних инсультов

Британские ученые из Университета Киля нашли причину криптогенных инсультов — инсультов без установленной причины — у людей моложе 50 лет.

Британские ученые из Университета Киля нашли причину криптогенных инсультов — инсультов без установленной причины — у людей моложе 50 лет.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Neurology Open Access (NOA).

Криптогенные инсульты остаются загадкой для медиков: причина закупорки сосудов остается неизвестной. Симптомы включают слабость, проблемы с речью и зрением, а исход может быть летальным.

В эксперименте задействовали 546 человек в возрасте 18–49 лет, перенесших инсульт, и такое же количество здоровых людей.

Как показал анализ, курение оказалось главным фактором риска. В группе переживших инсульт 33% были курильщиками, по сравнению с 15% в контрольной группе.

После учета факторов риска (спиртное, давление и уровень образования) у курящих вероятность инсульта оказалась в два раза выше. Среди мужчин риск увеличивался в три раза, а у людей 45–49 лет — почти в четыре раза выше. У тех, кто выкуривал более 20 пачек сигарет в год, риск был выше в 4–7 раз.

Ученые призвали усилить меры по борьбе с курением, особенно среди молодежи, чтобы снизить число инсультов.