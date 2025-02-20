О нас

Ученые раскрыли причину загадочных ранних инсультов

Ученые раскрыли причину загадочных ранних инсультов Британские ученые из Университета Киля нашли причину криптогенных инсультов — инсультов без установленной причины — у людей моложе 50 лет.
Здоровье
20 февраля 2025 г. 04:50
Ученые раскрыли причину загадочных ранних инсультов

Британские ученые из Университета Киля нашли причину криптогенных инсультов — инсультов без установленной причины — у людей моложе 50 лет.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Neurology Open Access (NOA).

Криптогенные инсульты остаются загадкой для медиков: причина закупорки сосудов остается неизвестной. Симптомы включают слабость, проблемы с речью и зрением, а исход может быть летальным.

В эксперименте задействовали 546 человек в возрасте 18–49 лет, перенесших инсульт, и такое же количество здоровых людей.

Как показал анализ, курение оказалось главным фактором риска. В группе переживших инсульт 33% были курильщиками, по сравнению с 15% в контрольной группе.

После учета факторов риска (спиртное, давление и уровень образования) у курящих вероятность инсульта оказалась в два раза выше. Среди мужчин риск увеличивался в три раза, а у людей 45–49 лет — почти в четыре раза выше. У тех, кто выкуривал более 20 пачек сигарет в год, риск был выше в 4–7 раз.

Ученые призвали усилить меры по борьбе с курением, особенно среди молодежи, чтобы снизить число инсультов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Все пострадавшие в авиакатастрофе самолета AZAL выписаны из больницы
Все пострадавшие в авиакатастрофе самолета AZAL выписаны из больницы
19 февраля 2025 г. 14:25
В Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет
ФотоВ Азербайджане уничтожено более 3 тонн ввезенных из Ирана крекеров и конфет
19 февраля 2025 г. 12:42
АПБА усилило контрольные меры в связи с массовым отравлением в Турции
АПБА усилило контрольные меры в связи с массовым отравлением в Турции
18 февраля 2025 г. 18:14
Агентство: Система ОМС покрывает лечение осложнений при беременности
Агентство: Система ОМС покрывает лечение осложнений при беременности
18 февраля 2025 г. 10:10
Завтра погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
Завтра погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
16 февраля 2025 г. 14:39
Стало известно о состоянии пострадавших в серьезном ДТП в Уджарском районе
Стало известно о состоянии пострадавших в серьезном ДТП в Уджарском районе
16 февраля 2025 г. 14:08
В Китае создали генетически модифицированный рис, защищающий от болезней сердца
В Китае создали генетически модифицированный рис, защищающий от болезней сердца
16 февраля 2025 г. 06:39
АПБА выявила факт продажи импортированной из Китая и РФ икры под маркой Azerbaijan Caviar
ФотоАПБА выявила факт продажи импортированной из Китая и РФ икры под маркой Azerbaijan Caviar
14 февраля 2025 г. 18:01
В Азербайджане почти 112 тыс. граждан прошли медобследование для женитьбы в прошлом году
В Азербайджане почти 112 тыс. граждан прошли медобследование для женитьбы в прошлом году
14 февраля 2025 г. 16:04
Минздрав обратился в суд и Минэкономики по делу клиники Lazer Beauty
Минздрав обратился в суд и Минэкономики по делу клиники Lazer Beauty
14 февраля 2025 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi