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Ученые раскрыли причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса

Ученые раскрыли причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса Ученые Гарвардской медицинской школы провели эксперимент на культурах клеток человека и выяснили, в чем причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса. Оказалось, что дело в улучшенной способности к слиянию с мембраной клеткой человека.
Здоровье
27 октября 2021 г. 22:18
Ученые раскрыли причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса

Ученые Гарвардской медицинской школы провели эксперимент на культурах клеток человека и выяснили, в чем причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса. Оказалось, что дело в улучшенной способности к слиянию с мембраной клеткой человека.

Как передает Report, в журнале Science, где опубликованы результаты исследования, говорится, что S-белок дельта-штамма SARS-CoV-2 лучше других разновидностей инфекции приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2.

Специалисты заметили у дельта-штамма значительные изменения в N-терминальном (NTD) домене при изучении с помощью криоэлектронной микроскопии. Они ответственны за его устойчивость к нейтрализующим антителам. При этом менялся и рецептор-связывающий (RBD) домен. Однако это слабо влияло на устойчивость к антителам.

При этом у других вариантов коронавируса NTD тоже мутировал, но у каждого по-своему. Структура RBD оставалась относительно стабильной. Исследователи уверены, что это делает его более привлекательной целью для будущих вакцин и препаратов на основе антител.

Ранее стало известно, что в США и Великобритании появилась более заразная вариация "дельта"-штамма коронавируса. Это штамм "Дельта" AY.4.2. По словам исследователей, новый вид инфекции заразнее исходного варианта на 10-15%.

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