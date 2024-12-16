Ученые раскрыли опасное свойство картофеля

Британские ученые выявили опасное свойство картофеля.

Британские ученые выявили опасное свойство картофеля.

Как передает Report , исследование опубликовало издание Pronews.gr.

Специалисты отмечают, что для профилактики диабета надо свести к минимуму потребление сахара, соли и жиров, в целом отказаться от вредных продуктов.

"Каждый десятый человек старше 40 лет в Великобритании страдает диабетом", — говорится в публикации.

Британские ученые обратили внимание, что скачки уровня сахара в крови вызывает неправильная диета. Причем, опасность представляют собой продукты, которые считаются полезными. В их числе: картофель, виноград, сухофрукты, фруктовый сок, суши.

Для стабилизации уровня сахара в крови исследователи посоветовали регулярно включать в рацион квашеную капусту, брокколи, чечевицу, цитрусовые, яйца и морепродукты. Первым в списке самых полезных продуктов на завтрак британцы ожидаемо указали овсянку.