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Ученые работают над вакциной для пожизненного иммунитета от COVID-19

Ученые работают над вакциной для пожизненного иммунитета от COVID-19 Специалисты из Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет.
Здоровье
2 января 2022 г. 08:33
Ученые работают над вакциной для пожизненного иммунитета от COVID-19

Специалисты из Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет.

Как передает Report, об этом пишет Japan Times.

За основу была взята вакцина против оспы, которая была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Именно благодаря ей удалось побороть смертельное заболевание. Цель японских ученых создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Кохара заявил, что препараты, использующие вектор вируса осповакцины, "являются самыми мощными из всех". По его словам, указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами, при этом не нуждается в особых способах транспортировки и хранения. Кроме того, создание вакцины с пожизненной эффективностью может дать миру преимущество в борьбе с COVID-19.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. Планируется, что японский производитель лекарств Nobelpharma проведет первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года.

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