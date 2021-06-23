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Ученые: Пыльца деревьев может переносить коронавирус

Ученые: Пыльца деревьев может переносить коронавирус Исследователи из университета Никосии на Кипре заявили, что вирусы, такие как COVID-19, могут распространяться через пыльцу с деревьев.
Здоровье
23 июня 2021 г. 20:52
Ученые: Пыльца деревьев может переносить коронавирус

Исследователи из университета Никосии на Кипре заявили, что вирусы, такие как COVID-19, могут распространяться через пыльцу с деревьев.

Как сообщает Report, ученые создали компьютерную модель ивы и смоделировали распространение ее пыльцы. Для этого они использовали передовые гидродинамические модели.

Выяснилось, что при легком ветре пыльца может пролететь за минуту 20 метров, перенося через толпу людей частицы вирусов.

Авторы исследования пришли к выводу, что дистанции в 1,5 метра недостаточно для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Ранее американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде выявили новый фактор, отягощающий течение COVID-19.

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