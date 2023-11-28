Ученые провели первую фазу испытаний клеточной терапии рассеянного склероза

Международный коллектив медиков доказал в рамках первой фазы клинических испытаний, что инъекции стволовых клеток в мозг пациентов с рассеянным склерозом безопасны для жизни больных и при этом значительно замедляют дегенерацию центральной нервной системы.

Международный коллектив медиков доказал в рамках первой фазы клинических испытаний, что инъекции стволовых клеток в мозг пациентов с рассеянным склерозом безопасны для жизни больных и при этом значительно замедляют дегенерацию центральной нервной системы.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.

Профессор Стефано Плукино заявил, что клеточная терапия является безопасной для пациентов, и связанный с ней благотворный эффект сохранялся на протяжении более 12 месяцев: "Это означает, что мы можем приступать к следующей фазе клинических испытаний".

Ученые пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в ходе которых ученые вводили в мозг добровольцев, страдавших от тяжелых форм быстро прогрессирующего рассеянного склероза, культуры особых стволовых клеток. По своим свойствам они напоминали клетки, которые участвуют в формировании мозга зародыша, а также присутствуют в небольших количествах во взрослых нервных тканях.

Медики ввели от 5 до 24 млн стволовых клеток в мозг добровольцев и затем на протяжении года наблюдали за тем, как эти клеточные инъекции повлияли на состояние больных. Собранные данные показали, что терапия не вызывала серьезных и необратимых побочных эффектов у добровольцев, но при этом состояние большинства больных стабилизировалось.

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Хотя в разговорной речи "склерозом" часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, название "рассеянный склероз" не имеет отношения ни к старческому "склерозу", ни к рассеянности внимания.

Заболевание изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании может вызвать паралич, слепоту и смерть.