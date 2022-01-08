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Ученые прогнозируют конец пандемии из-за омикрон-штамма

Ученые прогнозируют конец пандемии из-за омикрон-штамма Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу
Здоровье
8 января 2022 г. 14:53
Ученые прогнозируют конец пандемии из-за омикрон-штамма

Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.

Так, группа медиков проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3 976 предыдущих случаев болезни в больнице, где был впервые зафиксирован омикрон-штамм: "Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — заявили авторы работы.

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Версия на английском языке Scientists predict end of pandemic due to omicron strain

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