Ученые прогнозируют конец пандемии из-за омикрон-штамма

Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу

Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.

Так, группа медиков проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3 976 предыдущих случаев болезни в больнице, где был впервые зафиксирован омикрон-штамм: "Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — заявили авторы работы.