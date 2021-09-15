Ученые: Прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд выяснили, что вакцинированные против гриппа на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50% - во время второй.

Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд выяснили, что вакцинированные против гриппа на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50% - во время второй.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Специалисты считают, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от коронавируса.

Во время первой волны пандемии ученые провели исследование среди сотрудников больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал - 2,1% против 3,3%. Риск заболеть коронавирусом у привитых против гриппа был на 47% ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2%, 3,9% и 50%

Авторы исследования пришли к выводу, что это может быть связано с эффектом "тренированного иммунитета".