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Ученые придумали способ защититься от дельта-штамма

Ученые придумали способ защититься от дельта-штамма Исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Sinovac защищает от дельта-штамма коронавируса.
Здоровье
10 июля 2021 г. 12:20
Ученые придумали способ защититься от дельта-штамма

Исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Sinovac защищает от дельта-штамма коронавируса.

Об этом передает Report со ccылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты провели несколько испытаний различных комбинаций препаратов. Выяснилось, что при двукратном введении вакцины Sinovac с последующей инъекцией AstraZeneca в организме вырабатывается достаточное количество антител, чтобы противостоять дельта-штамму.

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Версия на английском языке Scientists find how to protect against Delta strain of COVID

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