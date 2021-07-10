Ученые придумали способ защититься от дельта-штамма

Исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Sinovac защищает от дельта-штамма коронавируса.

Исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Sinovac защищает от дельта-штамма коронавируса.

Об этом передает Report со ccылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты провели несколько испытаний различных комбинаций препаратов. Выяснилось, что при двукратном введении вакцины Sinovac с последующей инъекцией AstraZeneca в организме вырабатывается достаточное количество антител, чтобы противостоять дельта-штамму.