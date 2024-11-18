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Ученые превратили кровь в материал для восстановления костей и других тканей организма

Ученые превратили кровь в материал для восстановления костей и других тканей организма Британские ученые из Школы фармацевтики и химической инженерии Ноттингемского университета разработали новый материал для восстановления тканей организма на основе крови.
Здоровье
18 ноября 2024 г. 03:31
Ученые превратили кровь в материал для восстановления костей и других тканей организма

Британские ученые из Школы фармацевтики и химической инженерии Ноттингемского университета разработали новый материал для восстановления тканей организма на основе крови.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Команда использовала пептидные молекулы, которые могут направлять ключевые процессы, происходящие во время регенерации. Эти биологические механизмы включают создание регенеративной гематомы — микросреды с макромолекулами и клеточными факторами, запускающими восстановление повреждений в организме.

Специалисты разработали методологию самосборки. В ней синтетические пептиды смешиваются с цельной кровью пациента для создания материала, который использует ключевые молекулы, клетки и механизмы естественного процесса заживления.

Это позволило проектировать регенеративные материалы, способные не только имитировать естественную восстановительную среду, но и улучшать ее структурные и функциональные свойства.

Эти материалы можно легко собирать, манипулировать ими и даже печатать на 3D-принтере, сохраняя при этом нормальные функции естественной регенеративной гематомы.

Ученые испытали технологию, успешно восстановив с ее помощью кости у лабораторных животных.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər qanı sümüklərin və digər bədən toxumalarının bərpası üçün maddəyə çeviriblər

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