Ученые превратили кровь в материал для восстановления костей и других тканей организма

Британские ученые из Школы фармацевтики и химической инженерии Ноттингемского университета разработали новый материал для восстановления тканей организма на основе крови.
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Команда использовала пептидные молекулы, которые могут направлять ключевые процессы, происходящие во время регенерации. Эти биологические механизмы включают создание регенеративной гематомы — микросреды с макромолекулами и клеточными факторами, запускающими восстановление повреждений в организме.
Специалисты разработали методологию самосборки. В ней синтетические пептиды смешиваются с цельной кровью пациента для создания материала, который использует ключевые молекулы, клетки и механизмы естественного процесса заживления.
Это позволило проектировать регенеративные материалы, способные не только имитировать естественную восстановительную среду, но и улучшать ее структурные и функциональные свойства.
Эти материалы можно легко собирать, манипулировать ими и даже печатать на 3D-принтере, сохраняя при этом нормальные функции естественной регенеративной гематомы.
Ученые испытали технологию, успешно восстановив с ее помощью кости у лабораторных животных.