Ученые предупредили об опасной мутации дельта-штамма коронавируса

Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении "потомка" индийского штамма коронавируса.

Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении "потомка" индийского штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Financial Times.

"Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию дельты, но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании", - говорится в статье.

По мнению ученых, новая мутация на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии, отметили они.

В мире на данный момент наиболее распространена "дельта" мутация SARS-CoV-2. На нее приходится большая часть новых случаев COVID-19 в мире. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, пока не появится более конкурентоспособная мутация коронавируса.