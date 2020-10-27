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Ученые предупредили о вреде для сердца диетических напитков

Ученые предупредили о вреде для сердца диетических напитков Диетические напитки так же вредны для сердца, как и напитки с сахаром, выяснили французские ученые из Университета Париж-север XIII.
Здоровье
27 октября 2020 г. 17:52
Ученые предупредили о вреде для сердца диетических напитков

Диетические напитки так же вредны для сердца, как и напитки с сахаром, выяснили французские ученые из Университета Париж-север XIII.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, исследование опубликовано в журнале American College of Cardiology.

За десять лет исследователи собрали данные о 104 тыс. человек, в том числе о том, какие напитки они употребляли и как часто сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый испытуемый на протяжении полугода записывал, какие напитки он употребил, а затем ученые отмечали, кто из участников исследования пострадал от проблем с сосудами.

Оказалось, у любителей напитков и с сахаром, и с сахарозаменителями риск инсульта, инфаркта и других патологий был повышен на 20% по сравнению с теми, кто предпочитает воду, чай и кофе.

Напитки с подсластителями рекламируются как продукт, снижающий потребление калорий, но они не помогают защитить сердце, предупреждают ученые. Они предполагают, что подсластители могут влиять на метаболизм, повышая скорость всасывания сахара, поэтому не стоит считать напитки с подсластителями более "здоровыми" или полезными.

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