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Ученые предупредили о вирусе с летальностью 75%

Ученые предупредили о вирусе с летальностью 75% Британское издание Guardian со ссылкой на независимое исследование рассказало о вирусе "Нипах", способном вызвать пандемию со смертностью 75%.
Здоровье
28 января 2021 г. 20:59
Ученые предупредили о вирусе с летальностью 75%

Британское издание Guardian со ссылкой на независимое исследование рассказало о вирусе "Нипах", способном вызвать пандемию со смертностью 75%.

Как передает Report, специалисты из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, базирующейся в Нидерландах, заявили, что "Нипах" может спровоцировать вспышку инфекции в любой момент.

По данным ВОЗ, вирус может протекать бессимптомно, а также вызывать серьезные респираторные проблемы и энцефалит, отек головного мозга и смертность в диапазоне от 40% до 75%. "Нипах" может передаваться человеку от животных - летучих мышей или свиней - или через зараженную пищу. Подхватить инфекцию можно также от другого человека. По словам экспертов, естественный носитель вируса - крылан - млекопитающее из отряда рукокрылых.

Вирус "Нипах" включен в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции не существует.

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