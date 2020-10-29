Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом

Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт.

Группа ученых из Кембриджского университета выяснила, что как минимум каждый сотый пациент, госпитализированный с COVID-19 переживает впоследствии инсульт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликовал International Journal of Stroke.

При этом отмечается, что зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше. Помимо этого, доля смертельных случаев у людей с COVID-19 вдвое выше, чем у обычных пациентов.

Ученые проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что 1,4 процента из них переживали инсульт.

В ходе исследования специалистам не удалось обнаружить какой-либо зависимости вероятности инсульта от возраста.