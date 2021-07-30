О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса

Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из десяти миллионов человек, где идет вакцинация. Результаты показали, что максимальная вероятность появления вакцино
Здоровье
30 июля 2021 г. 13:40
Ученые предупредили о риске появления устойчивого штамма коронавируса

Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из десяти миллионов человек, где идет вакцинация. Результаты показали, что максимальная вероятность появления вакцинорезистентного штамма наступает, когда вакцинировано около 60 процентов населения, а наименьшая — при 100 процентах. Чтобы избежать появления новых особо опасных штаммов авторы призывают: во-первых, ускорить темпы вакцинации, а во-вторых, продолжать соблюдать все меры безопасности, включая ношение масок до конца пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Швейцарии, Австрии и Испании под руководством Федора Кондрашова из Медицинской школы Женевского университета построили модель эволюции вируса SARS-CoV-2 в течение трехлетнего периода. Модель учитывала следующие параметры: уровень вакцинации, частота мутаций и изменение скорости передачи в зависимости от внешних вмешательств, таких как введение ограничений и социальное дистанцирование.

Результаты показали, что с наибольшей вероятностью новые штаммы, устойчивые к вакцинам, появятся при уровне вакцинирования населения около 60 процентов, а наименьшая - при 100 процентах. Это связано с преимуществом роста в присутствии вакцин устойчивых штаммов по сравнению с исходным штаммом так называемого дикого типа.

Ученые считают, что быстрое внедрение вакцины снижает вероятность появления резистентного штамма, но, в тот период, когда вакцинировано чуть больше половины населения, нужно предпринять особые меры, препятствующие распространению и эволюции вируса.

"Если мы ослабим использование масок и социальное дистанцирование, когда большинство людей в популяции вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма сильно увеличится", - приводятся в пресс-релизе издательства Springer Nature слова авторов исследования.

Авторы отмечают, что такие меры, как ношение масок, массовое тестирование и социальное дистанцирование, должны сохраняться на протяжении всей кампании вакцинации, чтобы позволить появившимся устойчивым штаммам естественным образом исчезнуть.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
28 июля 2021 г. 12:07
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi