Ученые предупредили о предстоящей третьей волне СOVID-19 в Европе

Професор: Меры против коронавируса, в том числе сокращение контактов и ношение масок, по-прежнему необходимы

В ближайшее время по Европе может ударить третья волна коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент немецкого института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

"В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 ). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры", - сказал Вилер.

По его словам, в Германии начинается третья волна. Специалист подчеркнул, что меры против коронавируса, в том числе сокращение контактов и ношение масок, по-прежнему необходимы.

Вилер призвал страны соблюдать меры по максимуму, потому что это спасет тысячи жизней. Также по мнению специалиста, необходимо наращивать вакцинацию населения. В противном случае осенью придется ужесточить меры.