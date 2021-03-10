О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые предупредили о предстоящей третьей волне СOVID-19 в Европе

Ученые предупредили о предстоящей третьей волне СOVID-19 в Европе Професор: Меры против коронавируса, в том числе сокращение контактов и ношение масок, по-прежнему необходимы
Здоровье
10 марта 2021 г. 20:40
Ученые предупредили о предстоящей третьей волне СOVID-19 в Европе

В ближайшее время по Европе может ударить третья волна коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент немецкого института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

"В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 ). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры", - сказал Вилер.

По его словам, в Германии начинается третья волна. Специалист подчеркнул, что меры против коронавируса, в том числе сокращение контактов и ношение масок, по-прежнему необходимы.

Вилер призвал страны соблюдать меры по максимуму, потому что это спасет тысячи жизней. Также по мнению специалиста, необходимо наращивать вакцинацию населения. В противном случае осенью придется ужесточить меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Scientists warn of upcoming third wave of COVID in Europe

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названа добавка, снижающая риск смерти при коронавирусе
Названа добавка, снижающая риск смерти при коронавирусе
10 марта 2021 г. 19:50
В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVID-19
10 марта 2021 г. 17:08
В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более 428 тыс. человек
В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более 428 тыс. человек
10 марта 2021 г. 11:31
Процентный показатель случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
Процентный показатель случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
10 марта 2021 г. 10:56
Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Баку
Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Баку
10 марта 2021 г. 10:38
Солнцезащитные крема признали смертельно опасными
Солнцезащитные крема признали смертельно опасными
10 марта 2021 г. 08:16
В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19
9 марта 2021 г. 16:49
Названа численность лекарственных препаратов с регулируемыми ценами
Названа численность лекарственных препаратов с регулируемыми ценами
9 марта 2021 г. 15:30
В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства 
В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства 
9 марта 2021 г. 15:12
В Азербайджане обнародована статистика материнских смертей при родах
В Азербайджане обнародована статистика материнских смертей при родах
9 марта 2021 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi