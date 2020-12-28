Ученые предложили методы борьбы против нового штамма СOVID-19

Если расчеты эпидемиологов верны, то только жесткие карантинные меры и интенсивная вакцинация избавит Великобританию от новых волн COVID-19

Эпидемиологи проследили, как новый штамм коронавируса нового типа распространялся по территории Великобритании. Они пришли к выводу, что власти страны не смогут полностью помешать этому без массовой вакцинации населения и нового жесткого карантина. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье электронной библиотеки medRxiv.

В середине декабря стало известно о двух новых штаммах SARS-CoV-2, которые отличались от других мутацией N501Y и распространились практически по всей Великобритании. Они более заразны, чем другие разновидности коронавируса. "Предок" обоих штаммов появился на территории Уэльса в сентябре этого года.

В ходе нового исследования британские эпидемиологи под руководством доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адама Кучарски проанализировала историю распространения этих штаммов по территории Великобритании, чтобы оценить, как изменилась эпидемиологическая обстановка после их появления.

С одной стороны, их расчеты подтвердили, что новый штамм коронавируса распространяется как минимум на 56% быстрее, чем его предшественники. Но при этом у него нет других негативных особенностей – например, повышенной смертоносности. С другой стороны, их расчеты показывают, что предпринятых еще в ноябре ограничительных мер будет недостаточно, чтобы сдержать распространение вируса. Поэтому к весне 2021 года новые волны COVID-19 могут поразить все области Великобритании.

Более того, эпидемиологи подсчитали, что даже усиленные меры, принятые в некоторых регионах Британии в конце декабря, не смогут полностью сдержать распространение новой формы коронавируса, если власти дополнительно не закроют университеты и школы. Относительно неспешные темпы вакцинации – около 200 тыс. доз прививок в неделю – просто "растянут" эпидемию, а не остановят ее.

Поэтому ученые рекомендуют ввести в конце декабря и на протяжении всего января максимально жесткие ограничительные меры и вакцинировать примерно по два миллиона человек в неделю. Только в таком случае, как заключают Кучарски и его коллеги, индекс размножения вируса снизится до отметки ниже единицы, и эпидемия пойдет на убыль.