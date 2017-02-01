Ученые: Полностью парализованные пациенты смогут общаться

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Полностью парализованные пациенты будут способны общаться с окружающими при помощи специальной компьютерной системы. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщили швейцарские ученые.

В журнале PLOS Biology опубликовано исследование, основанное на работе с четырьмя полностью парализованными пациентами в швейцарской клинике.

Все четверо участников исследования страдают боковым амиотрофическим склерозом в тяжелой форме и не могут выражать свою реакцию на происходящее вокруг даже с помощью движения глаз.

Для того, чтобы дать возможность им отвечать на вопросы "да" или "нет", был использован интерфейс, позволяющий "читать" мысли пациента.

Работа компьютерной системы основана на свойстве клеток мозга, в зависимости от их деятельности, менять уровень кислорода в крови, что, в свою очередь, приводит к изменению цвета крови. Для определения цвета крови используется инфракрасное излучение.

По данным ученых, точность "чтения мыслей" представленной системой составляет приблизительно 75%. То есть для того, чтобы быть уверенным, что компьютер считал ответ на вопрос правильно, вопрос надо повторить несколько раз.

По словам профессора Уджвала Чаудхари, возможность отвечать "да" и "нет" на простые вопросы значительно улучшит качество жизни таких пациентов.