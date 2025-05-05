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Активная жизнь после 45 лет снижает риск слабоумия

Активная жизнь после 45 лет снижает риск слабоумия Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили, что повышение уровня физической активности в возрасте от 45 до 65 лет помогает предотвратить болезнь Альцгеймера по мере старения.
Здоровье
5 мая 2025 г. 06:58
Активная жизнь после 45 лет снижает риск слабоумия

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили, что повышение уровня физической активности в возрасте от 45 до 65 лет помогает предотвратить болезнь Альцгеймера по мере старения.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В исследовании приняли участие 300 взрослых добровольцев с болезнью Альцгеймера в семейном анамнезе. Они предоставили ученым доступ к своим медицинским картам и обозначили уровень своей физической активности на момент начала исследования.

На протяжении четырех лет участники отчитывались об изменениях в уровне подвижности и регулярно проходили нейровизуализацию мозга с помощью компьютерной томографии.

Результаты показали, что для людей в возрасте 45-65 лет дополнительная активность служила фактором защиты от деменции. У тех, кто уделял физической нагрузке средней интенсивности 150 минут в неделю (или 75 минут – более тяжелым упражнениям), в мозге было меньше скоплений белка амилоида в мозге.

Амилоид — это белковый агрегат с особой складчатой структурой. Он может накапливаться в мозге и "мешать" работе нейронов, что приводит к снижению когнитивных способностей. Ученые также обнаружили, что у тех, кто больше тренировался, чаще сохранялся объем медиальной височной области, связанной с памятью.

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