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Ученые подсчитали этапы старения

Ученые подсчитали этапы старения Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человек стареет в три этапа.
Здоровье
12 декабря 2021 г. 08:55
Ученые подсчитали этапы старения

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человек стареет в три этапа.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

Проанализировав 4 263 анализа крови людей в возрасте от 18 до 95 лет, исследователи пришли к выводу, что возрастные изменения в организме человека можно разделить на три этапа. Первый заканчивается в 34 года, следующие значительные изменения происходят к 60 годам, последние в 78 лет.

Авторы открытия сообщают о заметных нелинейных ухудшениях, наблюдающихся в этих возрастах.

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