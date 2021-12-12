Ученые подсчитали этапы старения

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человек стареет в три этапа.

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что человек стареет в три этапа.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

Проанализировав 4 263 анализа крови людей в возрасте от 18 до 95 лет, исследователи пришли к выводу, что возрастные изменения в организме человека можно разделить на три этапа. Первый заканчивается в 34 года, следующие значительные изменения происходят к 60 годам, последние в 78 лет.

Авторы открытия сообщают о заметных нелинейных ухудшениях, наблюдающихся в этих возрастах.