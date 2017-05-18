Ученые: Пляжный отдых может стать причиной преждевременной смерти

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Пляжный отдых вреден для здоровья и даже может стать причиной преждевременной смерти. Как сообщает Report со ссылкой на Daily Star, к такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета.

Группа под руководством доктора Дэна Катбертсона изучила влияние двухнедельного отпуска на побережье на 28 здоровых, физически активных людей, средний возраст которых составил 25 лет. Все они во время отдыха носили специальные устройства, которые измеряли их физическую активность.

По итогам исследования ученые обнаружили, что наблюдаемые за время пляжного отдыха потеряли мышечную массу и увеличили жировую прослойку, в частности, в районе живота.

"Такие изменения могут привести к хроническим болезням обмена веществ и преждевременной смерти", — отметил доктор Катбертсон.

По его словам, результаты исследования подчеркивают важность физической активности.