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Ученые открыли вещество, которое поможет вернуть зрение людям с поврежденными нейронами

Ученые открыли вещество, которое поможет вернуть зрение людям с поврежденными нейронами Американские ученые из Университета штата Колорадо открыли вещество под названием LL-341070. Соединение может восстановить зрение пациентов с неврологическими заболеваниями, повреждающими нейроны. К таким болезням относится рассеянный склероз.
Здоровье
26 января 2025 г. 05:07
Ученые открыли вещество, которое поможет вернуть зрение людям с поврежденными нейронами

Американские ученые из Университета штата Колорадо открыли вещество под названием LL-341070. Соединение может восстановить зрение пациентов с неврологическими заболеваниями, повреждающими нейроны. К таким болезням относится рассеянный склероз.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты обнаружили, что LL-341070 может усиливать регенерацию миелина и улучать связанную со зрением функцию мозга у мышей.

Миелин образует оболочку вокруг отростков нейронов, обеспечивает питание этих структур и качественную передачу электрического импульса по ним.

Лечение с помощью LL-341070 сделало процесс восстановления намного эффективнее при серьезных повреждениях.

"Мы уже много лет знаем, что миелин играет решающую роль в работе мозга. Это исследование подчеркивает роль коркового миелина в зрительной функции. Препарат может стать переломным моментом, поскольку он ускоряет естественные механизмы восстановления мозга", — отметил соавтор исследования, доктор Дэниел Денман.

Исследователи планируют испытать препарат в других областях мозга и усовершенствовать лечение, надеясь сделать его еще более эффективным и в конечном итоге доступным для пациентов.

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