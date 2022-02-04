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Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ

Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ Новый вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), более опасный и вирулентный, чем предыдущие, выявила команда исследователей под руководством специалистов из Оксфордского университета.
Здоровье
4 февраля 2022 г. 08:14
Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ

Новый вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), более опасный и вирулентный, чем предыдущие, выявила команда исследователей под руководством специалистов из Оксфордского университета.

Как передает Report, подробности они изложили в статье в журнале Science.

Ученые обнаружили мутацию, анализируя образцы крови ВИЧ-инфицированных жителей европейских стран и Уганды - ранее неизвестный вариант, названный VB, обнаружился у 17 человек. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому исследователи дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев. Так ученые обнаружили еще 92 носителей.

До начала антиретровирусной терапии вирусная нагрузка у инфицированных VB-вариантом была в 3,5-5,5 раз выше, чем у зараженных уже известными вариантами. Кроме того, скорость снижения числа CD-клеток (признак поражения иммунной системы) была в два раза выше - а, значит, выше был и риск развития СПИДа. Также был повышен риск передачи инфекции.

После начала антиретровирусной терапии, однако, иммунная система приходила в норму, и выживаемость была не меньшей, чем при заражении другими вариантами.

«Наши результаты подчеркивают важность рекомендаций ВОЗ насчет того, что люди, подверженные риску заражения ВИЧ, должны иметь доступ к регулярному тестированию для ранней диагностики, за которой следует немедленное лечение, - отмечают исследователи.

Дальнейший анализ показал, что новый вариант появился, по-видимому, в конце 1980-х - начале 1990-х годов в Нидерландах. В 2000-х годах он распространялся быстрее, чем другие варианты ВИЧ, но примерно с 2010 года его распространение пошло на спад. Сдержать распространение инфекции позволила эффективная борьба с ВИЧ в стране.

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Версия на английском языке Scientists discover new more dangerous variant of HIV
Версия на азербайджанском языке Alimlər immun çatışmazlığının yeni təhlükəli variantını aşkar ediblər

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