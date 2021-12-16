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Ученые открыли четыре антитела, нейтрализующие омикрон-штамм

Ученые открыли четыре антитела, нейтрализующие омикрон-штамм Проследив за действием 37 моноклональных антител на омикрон-вариант коронавируса нового типа, ученые выделили четыре молекулы, которые могут нейтрализовать не только его, но и многие другие коронавирусы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты
Здоровье
16 декабря 2021 г. 14:41
Ученые открыли четыре антитела, нейтрализующие омикрон-штамм

Проследив за действием 37 моноклональных антител на омикрон-вариант коронавируса нового типа, ученые выделили четыре молекулы, которые могут нейтрализовать не только его, но и многие другие коронавирусы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликованы на bioRxiv.

"Почти все изученные антитела практически не действуют на омикрон-штамм коронавируса. Единственным исключением стали антитела S2K146, S2X259, S2H97 и сотровимаб. Кроме того, они могут нейтрализовать широкий перечень коронавирусов. Разработка их аналогов критически важна для дальнейшей борьбы с пандемией", - пишут исследователи.

Недавно выявленный омикрон-вариант SARS-CoV-2 вызывает большие опасения у ученых. Генетики выделили у него 37 неизвестных ранее мутаций, значительная часть которых заметно меняет устройство оболочки коронавируса. В результате возбудитель COVID-19 становится неуязвимым для двух популярных моноклональных антител. Возможно, из-за этого может снизиться и эффективность существующих вакцин.

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