Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19

Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации.

Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли ученые из Великобритании и Сингапура.

Вакцины этого типа активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, которые убивают вирус еще на входе в организм. По мнению авторов, они будут эффективны против всего семейства коронавирусов, в том числе против всех новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем.

Исследователи изучили иммунологические данные 58 медицинских работников больницы Святого Варфоломея в Лондоне, у которых, несмотря на высокий риск заражения во время первой волны пандемии в Великобритании, ПЦР-тесты не показывали положительный результат на SARS-CoV-2. Сравнив их с показателями коллег, у которых была лабораторно подтвержденная инфекция, ученые выяснили, что люди, избежавшие заражения, во всех случаях имели более сильные Т-клеточные ответы, чем заболевшие.

"Мы знали, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на то, что они подвергаются воздействию вируса, - приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона (UCL) слова первого автора статьи доктора Лео Сведлинга (Leo Swadling). - Чего мы не знали, так это того, действительно ли этим людям удалось полностью избежать инфекции или они естественным образом избавились от вируса до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов".