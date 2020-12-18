Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19

Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19.

Ученые выявили две фазы тяжелой формы COVID-19.

Как сообщает Report, исследователи Массачусетской больницы общего профиля изучили материалы вскрытия пациентов, умерших от COVID-19, чтобы понять, какие ткани были инфицированы вирусом, что именно происходит при попадании SARS-CoV-2 в дыхательные пути, а также как именно инфекция в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма.

В результате специалисты пришли к выводу о существовании двух фаз инфекции у пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19. На ранней фазе вирусная нагрузка в легких является высокой и способствует повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. На более поздней стадии вирус в ткани уже отсутствует, но слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.

Также полученные данные показали, что иммунная система способна атаковать SARS-CoV-2, однако эта реакция варьируется между пациентами и даже в разных частях одного и того же легкого конкретного человека.