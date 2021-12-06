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Ученые: Омикрон-штамм мог передаться как от животных человеку, так в обратном порядке

Ученые: Омикрон-штамм мог передаться как от животных человеку, так в обратном порядке Омикрон-штамм коронавируса мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от хозяина, потом заразило его мутировавшей версией.
Здоровье
6 декабря 2021 г. 01:53
Ученые: Омикрон-штамм мог передаться как от животных человеку, так в обратном порядке

Омикрон-штамм коронавируса мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от хозяина, потом заразило его мутировавшей версией.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Сикхулиле Мойо.

"Мы всё еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени", - отметил вирусолог.

Одна из гипотез ученого заключается в том, что омикрон-штамм коронавируса развился у человека с ослабленным иммунитетом, в котором вирус находился гораздо дольше, чем принято считать.

Другая возможная версия сводится к тому, что коронавирус передался от человека к домашнему питомцу, возможно, грызуну, и быстро адаптировался к новому хозяину.

После этого произошло обратное заражение уже сильно мутировавшей разновидностью COVID-19.

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