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Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19

Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19 Австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19
Здоровье
19 февраля 2021 г. 14:29
Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19

Австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется. Полученные данные показывают, что вакцины против COVID-19 в идеале должны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи из Мельбурнского университета вместе с коллегами из Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса и Университета Флиндерса изучили динамики изменения со временем реакции иммунной системы человека, особенно B- и T-клеток, на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2.
Спайковый белок, или белок-шип позволяет вирусу прикрепляться к клеткам человека, проникать в них и там размножаться, поэтому важно понимать, как при повторном заражении нейтрализующие антитела будут реагировать на этот белок.

При этом функции разных видов иммунных клеток различны: В-клетки распознают чужеродные структуры вируса — антигены, и отвечают за производство антител, а Т-клетки поддерживают развитие В-клеточного ответа, регулируют и направляют иммунитет, а также выполняют киллерные функции по отношению к вирусу.
Авторы выяснили, что в течение четырех месяцев, в течение которых они наблюдали за пациентами, перенесшими COVID-19, количество В-клеток, распознающих спайковый белок, увеличилось практически у всех из них, независимо от степени тяжести болезни.

"Это интересно. Наша работа и другие недавние исследования показывают, что В-клетки продолжают накапливаться и потенциально развиваться с течением времени, — приводятся в пресс-релизе Мельбурнского университета слова руководителя исследования доктора Дженнифер Джуно (Jennifer Juno), старшего научного сотрудника Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти. — Это должно быть полезно для защиты, так как в случае повторного заражения эти "ячейки памяти" должны снова активироваться".

Авторы отмечают, что до сих пор неизвестно, какое количество антител нужно для защиты от повторной инфекции, будь то вакцина или естественный вирус, и как долго эта защита будет сохранять эффективность. Тем не менее, результаты недавно завершенных испытаний 3 фазы целого ряда вакцин показали, что иммунная защита, обеспечиваемая вакцинами, похоже, более сильная, чем та, что образуется после естественной инфекции.

"Данные о ведущих вакцинах показывают, что они формируют по крайней мере вдвое больше антител, чем естественная инфекция, и это очень обнадеживает, — говорит доктор Джуно. — Хотя мы до сих пор не знаем, сколько антител нужно на самом деле для защиты. Кроме того, еще предстоит понять, могут ли эти В-клетки памяти помочь иммунной системе распознавать новые варианты вируса SARS-CoV-2, которые появляются в настоящее время, и защитить от них".

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