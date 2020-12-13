Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от COVID-19

Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса.

Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет Eurekalert .

Выяснилось, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 - 98%.

Лучшие результаты показывают медицинские изделия - в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78%). При этом эффективность резко возрастает с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками - 71,4% защиты.

Из бытовых масок самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Хлопковые банданы показали более скромный результат - около 50%, маски из полиэстера - почти 40%, балаклавы из того же материала - 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые - всего 26,5%.