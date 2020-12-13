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Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от COVID-19

Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от COVID-19 Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса.
Здоровье
13 декабря 2020 г. 22:09
Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от COVID-19

Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет Eurekalert.

Выяснилось, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 - 98%.

Лучшие результаты показывают медицинские изделия - в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80 процентов защиты. Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78%). При этом эффективность резко возрастает с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками - 71,4% защиты.

Из бытовых масок самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Хлопковые банданы показали более скромный результат - около 50%, маски из полиэстера - почти 40%, балаклавы из того же материала - 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые - всего 26,5%.

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