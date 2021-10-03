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Ученые объяснили, с какой целью мутирует коронавирус

Ученые объяснили, с какой целью мутирует коронавирус Новые штаммы коронавируса эволюционируют для лучшей передачи воздушно-капельным путем - чтобы заражать больше людей.
Здоровье
3 октября 2021 г. 10:50
Ученые объяснили, с какой целью мутирует коронавирус

Новые штаммы коронавируса эволюционируют для лучшей передачи воздушно-капельным путем - чтобы заражать больше людей.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, к такому заключению пришли сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Они провели исследование 49 пациентов, инфицированных "альфа" и более ранними штаммами COVID-19. Ученые взяли у инфицированных кровь и мазки из носа, а кроме того, провели анализ качества воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат Gesundheit-II. Участников исследования попросили дышать 30 минут в маске и столько же без нее.

Исследование показало, что пациенты, инфицированные "альфой", оказались способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители более ранних штаммов. Эксперт-вирусолог из Технологического института Вирджинии Линси Марр считает, что в случае с "дельтой" этот показатель может быть еще выше. "Это действительно указывает на то, что вирус развивается и более эффективно передается по воздуху", - подчеркнула эксперт. Результаты исследования также объясняют, в связи с чем индийский штамм быстро занял доминирующее положение и вытеснил другие штаммы.

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