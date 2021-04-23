О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые объяснили причину повторного заболевания COVID-19

Ученые объяснили причину повторного заболевания COVID-19 Авторы исследования подробно изучили взаимодействия между спайковым белком, антителами и биливердином
Здоровье
23 апреля 2021 г. 13:57
Ученые объяснили причину повторного заболевания COVID-19

Ученые обнаружили природные соединения в организме человека, которые, связываясь с коронавирусом, делают его невосприимчивым к антителам. По мнению авторов, это объясняет, почему переболевшие COVID-19, даже при наличии у них высокого уровня антител, могут заразиться повторно. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из Италии и Нидерландов установили, что природные соединения, входящие в состав гемопротеинов — биливердин и билирубин — подавляют связывание антител со спайковым белком коронавируса.

Началось все с того, что биологи из Института Фрэнсиса Крика, участвовавшие в разработке тестов на антитела, обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином — веществом, которая придает этим белкам необычный зеленый цвет.

Затем, используя сыворотки крови людей, ранее переболевших COVID-19, авторы установили, что биливердин на 30-50 процентов подавляет соединение человеческих антител со спайковым белком, делая их неэффективными при нейтрализации вируса. Учитывая то, что биливердин использует для связывания лишь маленький участок на поверхности вируса, такое сильное снижение эффективности антител стало для исследователей неожиданностью.

Чтобы выяснить действующий молекулярный механизм, авторы подробно изучили взаимодействия между спайковым белком, антителами и биливердином с помощью методов криоэлектронной микроскопии и рентгеновской кристаллографии.

Они обнаружили, что биливердин прикрепляется к N-концевому домену шипа и стабилизирует его так, что шип не может раскрыться. По словам ученых, это означает, что некоторые антитела не смогут получить доступ к своим сайтам-мишеням, связываться с вирусом и нейтрализовать его.

"А чем больше этих молекул, тем больше у вируса возможностей спрятаться от антител. Это действительно поразительный процесс, поскольку вирус извлекает выгоду из побочного эффекта уже нанесенного им ущерба", — говорит первый автор статьи Аннакьяра Роса (Annachiara Rosa), научный сотрудник лаборатории Петра Черепанова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Scientists explain reason for repeated contracting COVID

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названа важность витамина С для организма
Названа важность витамина С для организма
23 апреля 2021 г. 08:45
Ученые перечислили продукты, уменьшающие жир на животе
Ученые перечислили продукты, уменьшающие жир на животе
23 апреля 2021 г. 05:12
Названо общее число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
Названо общее число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане
22 апреля 2021 г. 18:17
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом
22 апреля 2021 г. 18:08
В Азербайджане два врача уволены из-за недочетов
В Азербайджане два врача уволены из-за недочетов
22 апреля 2021 г. 14:53
Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
22 апреля 2021 г. 06:47
Названо число вакцинированных в Азербайджане
Названо число вакцинированных в Азербайджане
21 апреля 2021 г. 16:44
В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом
21 апреля 2021 г. 16:44
Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг
Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг
21 апреля 2021 г. 14:26
Врач рассказал, как дата рождения влияет на болезни
Врач рассказал, как дата рождения влияет на болезни
21 апреля 2021 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi