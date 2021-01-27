Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины

Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Science.

По данным специалистов, половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве "ворот" для проникновения в организм. При этом мужской гормон андроген, согласно наблюдениям, наоборот, упрощает инфицирование.

Также отмечается, что важным фактором служит наличие у женщин двух Х-хромосом, в которых содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. В некоторых случаях обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.

При этом мужчины в возрасте от 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого у них зачастую возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму, который становится причиной тяжелых случаев COVID-19 и повышает риск летального исхода.