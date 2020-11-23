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Ученые объяснили низкий процент эффективности оксфордской вакцины

Ученые объяснили низкий процент эффективности оксфордской вакцины Специалисты обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины
Здоровье
23 ноября 2020 г. 15:39
Ученые объяснили низкий процент эффективности оксфордской вакцины

Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины от коронавируса связан с методикой подсчета, препарат может превосходить другие. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард.

Сегодня исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Оксфордская вакцина ChAdOx1 nCoV-19 изготовлена на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.

По словам Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

"Мы думаем, так происходит потому что с введением малой дозы иммунный ответ организма вырабатывается лучше. Мы изучим это подробнее. Мы начали работу над этим вопросом сегодня утром", - сказал Поллард.

Разработчики заявляют о намерении получить вакцину в декабре этого года. Британские власти заявляли, что массовая вакцинация начнётся в стране весной 2021 года.

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Версия на английском языке New AstraZeneca COVID-19 vaccine can be 90% effective

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