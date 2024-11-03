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Ученые обнаружили животные вирусы, способные вызвать новую пандемию

Ученые обнаружили животные вирусы, способные вызвать новую пандемию Американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям.
Здоровье
3 ноября 2024 г. 01:24
Ученые обнаружили животные вирусы, способные вызвать новую пандемию

Американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Артеривирусы широко распространены среди многих видов млекопитающих по всему миру, включая не человекообразных приматов, свиней и лошадей, но до сих пор не были обнаружены у человека.

У многих естественных хозяев артеривирусов нет никаких признаков заболевания. Но вирус, поражающий свиней, может вызывать пневмонию, а также выкидыши у беременных свиней, а другие штаммы способны стать причиной геморрагической лихорадки или энцефалита.

Артеривирусы обладают необычной способностью поддерживать длительную инфекцию и становиться более вирулентными при смене хозяев, что дает им время для эволюции и повышения шансов на передачу.

С помощью скрининга ученые выявили два гена FCGRT и B2M. Их белковые продукты объединяются, образуя рецептор FcRn (неонатальный Fc-рецептор), который экспрессируется на поверхности клеток.

Молекула рецептора FcRn играет особую роль в переносе антител через плаценту к плоду, но также присутствует в иммунных клетках и клетках стенок сосудов. Оба вида тканей служат мишенью для артеривирусов.

Результаты исследования показали, что FcRn используется для проникновения в клетку-хозяина по меньшей мере пятью артеривирусами, которые заражают обезьян, свиней и лошадей.

Удаление гена FCGRT из клеток-хозяев блокировало инфекцию, а предварительная обработка клеток антителом против FcRn защитила их от заражения.

По словам исследователей, обнаруженное антитело может стать одним из способов борьбы с артеривирусами, если те в будущем станут опасны для человека и приведут к новой пандемии.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər yeni pandemiyaya səbəb ola biləcək virusları aşkarlayıblar

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